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王品今舉行股東會 宣布配發史上最高股利14.94元

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
王品今舉行股東會，董事長陳正輝（左三）表示，去年集團繳出史上最優異的成績單，不僅歸功於全體同仁的努力，更要感謝股東們的支持。王品提供
王品今舉行股東會，董事長陳正輝（左三）表示，去年集團繳出史上最優異的成績單，不僅歸功於全體同仁的努力，更要感謝股東們的支持。王品提供

王品集團今日舉行股東會，通過2023年度財報，並配發掛牌以來最高的現金股利14.94元。董事長陳正輝表示，2024年將繼續努力，下半年持續展店腳步，期待再創佳績。

王品2023年全年合併營收223.2億元、年增21.81%，連續3年創新高，更首度突破200億元大關，稅後淨利13.8億元，年增近3倍，EPS 16.79元，股東會中同步通過股利政策，每股發放現金股利14.94元，創掛牌以來新高。

陳正輝向股東表示，去年集團營收、獲利繳出史上最優異的成績單，不僅歸功於全體同仁的努力，更要感謝股東們的支持。2024年會延續展店腳步，上半年已開出10家新店，下半年計畫將再開出20餘家門店，持續擴大市占率，期待再創佳績。

對於大陸市場，陳正輝表示，大陸應已擺脫第一季的情況，可望逐步向好，對下半年的消費市場，保持樂觀審慎的評估。陳正輝同時也向股東介紹3月上任的新任營運長李威進，李威進從工讀生時期就加入王品集團，在公司已有超過20年資歷，將負責台灣日常營運。

今年股東會王品同樣大方贈送股東價值3000元的「王品股東大禮包」，包含全集團門店適用的200元紙本現金抵用券1張、每月200元電子抵用券12張，「瘋美食購物網」200元優惠碼，上午股東會開始前，即有多名股東前來領取。

王品集團 股東會

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