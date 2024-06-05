華新營收／5月156.78億元 年減11.48%

華新（1605）5日公告，5月營收156.78億元，年減11.48%；累計前5月營收714.42億元，年減15.59%。華新指出，電線電纜持續穩定，而現階段歐洲、台灣及大陸的不銹鋼事業，整體接單量已經有顯著回升，隨著訂單能見度增加，價格亦逐步跟上。

華新6月不銹鋼盤價持續上漲，300系調漲每公噸3,000元，200系調漲每公噸1,000元，316／含銅附價調漲每公噸1,000元，400系平盤。華新指出，合金原料鎳、鉬、銅價格持續上漲，5月下旬進入夏季電費時間，墊高不銹鋼成本。另外，國發會公布4月景氣信號轉為正向的黃紅燈，顯示國內需求穩定回溫。

華新指出，過去受到市場低迷的不鏽鋼事業已經逐步回溫，資源事業的冰鎳價格也有望因倫鎳價格上漲而回升，電線電纜事業持續受惠政策訂單滿載，預期三大事業體第2季表現皆可望優於第1季。