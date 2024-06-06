慧洋 5月每股賺0.71元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

散裝船龍頭慧洋-KY（2637）昨（5）日公告5月單月稅前盈餘為5.29億元，年增44.9%，每股稅前盈餘0.71元；前五月累計稅前盈餘為25.9億元，每股稅前盈餘3.48元。

慧洋昨日同步公告5月合併營收為18.9億元，年增15%；累計前五月合併營收為83.9億元，年增23%。

慧洋表示，全球散裝船受到國際政經局勢不穩定，造成船舶無法走紅海必須繞道而行，增加船舶使用周轉天數，有助運價與指數維持高檔表現；現在手上有現貨船的人是大贏家，不少客戶加價都租不到船，現在已經演變成為靠交情才能租到船。

該公司進一步表示，運價有望維持在高檔的原因主要有以下，首先，是在疫情期間造船廠訂單集中在貨櫃等大型船舶，以致近年散裝新造船交船量偏低；其次，全球區域衝突接連而起，迫使船舶繞道增加周轉天數，最後是環保法規上路，老舊船舶將面臨降速或淘汰等問題，造成市場需求與新運力無法順利銜接，進一步推升散裝運價及指數走揚。

慧洋指出，船隊目前大多簽訂指數連結型合約，並適時以期貨價鎖定固定租金以降低市場波動風險，5月中小型船舶運價指數雖較上月微幅回檔，公司營業利益率仍達38%，創今年新高。

船隊布局方面，今年度四艘船舶已全數交付完畢，下一波交船期預計將落在2026年，而5月份亦處分一艘老舊船舶，截至5月底，慧洋旗下船舶總數為135艘，平均船齡八年，未來將持續汰舊換新，維持船舶運力在最佳狀態。

慧洋 散裝船

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