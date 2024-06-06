慶豐富線上購 Q3美洲啟動

經濟日報／ 記者宋健生╱台中報導

居家生活用品全方位供應商慶豐富（9935）昨（5）日宣布，攜手聚焦於首創空間設計AI SaaS軟體的合宜家居，透過合宜家居HOMEE AI平台，提供一站式購物流程，並預計第3季在美洲地區上線，進一步帶動線上電商領域布局。

慶豐富總經理許竣然表示，消費者未來可以在HOMEE商場選購慶豐富的窗簾產品，並透過HOMEE AI平台，模擬慶豐富多項窗簾種類、尺寸丈量於空間實景搭配，達到賦能居家設計、家飾購物AI數位轉型體驗，解決消費者在線上選購窗簾的痛點。

許竣然昨日在台北國際電腦展中，分享AI技術應用對於家飾產業的轉型契機。他指出，慶豐富多年來致力於精進自動化生產與智慧化營運流程，截至目前為止，整體廠區自動化生產比例已達三成。

AI

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