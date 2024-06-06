榮成 5月每股盈餘0.02元

工紙大廠榮成（1909）昨（5）日公告自結5月稅前盈餘3,601.7萬元，每股稅前盈餘0.02元；累計前五月稅前盈餘8,176.9萬元，每股純前盈餘0.06元。法人預估，榮成有望連三季保持獲利。

榮成昨日也同步公告5月營收43.47億元，較去年同期增加7.2%，累計前五月營收193.4億元，較去年同期增1.33%。

今年春節以來，大陸工紙大廠停機明顯少於前兩年，市場需求轉好，產業處於平穩復甦狀態，5月大陸工紙時值傳統需求小旺季，雖然價格未能止跌回漲，但各廠在量上回升出貨平穩，目前價格處於近年低位，因此部分下游紙箱廠開始進行少量備貨，主要紙廠出貨由產大於銷逐漸轉為產銷平衡，各廠庫存壓力緩解。