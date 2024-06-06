百和上月業績年增38% 連三月增長

經濟日報／ 記者宋健生╱台中報導

鞋材大廠百和（9938）公布5月合併營收13.22億元，月增7.1%、年增38.1%，連續三個月呈年增走勢；累計前五月合併營收61.11億元、年增27.8%。法人指出，品牌客戶運動鞋及服飾庫存調節持續去化，帶動百和出貨明顯回溫。

法人指出，目前品牌鞋廠復甦狀況不一，以中小型品牌表現較佳，包含Deckers（Hoka、UGG等品牌）、On等集團營運明顯復甦，Adidas也逐步上修展望，後續可望迎來庫存回補需求。

兩大成衣廠聚陽、儒鴻整體向上趨勢不變，帶動營運逐季成長。尤其，配合今年舉辦巴黎奧運，鞋款及成衣新品備貨需求釋出，通路的去化速度也會更快，有利於未來訂單的回流，百和可望因此受惠。

另一方面，百和也持續擴展高單價產品的開發能量，並陸續打入3C、車用及軍用品等應用市場。

至於產能擴充方面，百和印尼廠今年第1季完成全部新產能的建置，預期新產能貢獻最大時程將落在2025年。

營收 百和 聚陽

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