王品上月業績年增2.5% 同期最佳
王品（2727）昨（5）日公布5月合併營收19.03億元，改寫同期新高，年增2.5%。其中，台灣事業群營收15.3億元，創5月同期新高，年增6.57%。大陸事業群營收3.7億元，年減11.2%。累計前五月兩岸自結合併營收91.6億元，年減0.69%。
王品表示，5月受惠於母親節聚餐需求，集團業績顯著升溫，特別是5月11日、5月12日連續2天單日營收突破1億元，刷新集團單日營收新高紀錄，來客數飆升至逾16萬人次，包括「王品牛排」、「夏慕尼」、「西堤牛排」、「陶板屋」、「享鴨」、「青花驕」等品牌餐期爆滿，表現亮眼。深受家庭客喜愛的中餐品牌「享鴨」共有3家門店5月營收突破千萬，加上「夏慕尼」、「青花驕」、「肉次方」等三大品牌，集團5月合計共誕生八家千萬大店。
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