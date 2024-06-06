藥華藥5月營收強升89% 寫新高

藥華藥（6446）昨（5）日公告5月合併營收7.9億元，月增18.4%，年增逾89%，營收數字寫下單月歷史新高紀錄；累計前五月營收約31.1億元，年增逾89%。

藥華表示，5月營收主要來自罕見血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg）美國銷售的貢獻。展望今年下半年，藥華藥表示，繼美國之後，日本將成為Ropeg新的重點銷售市場。

藥華藥表示，Ropeg在美國、日本及其自主經營子公司市場都持續成長；藥華藥日前法說會也曾透露，今年第2、3季將有來自歐洲的訂單，這次5月的營收中，也有少部分業績是由歐洲貢獻，整體而言，公司樂觀看待今年營運。

藥華藥日前並宣布，自今年6月起日本健保給付患者可自行注射Ropeg，一次更可拿取90天藥量，將有效減少患者回院就診次數和降低醫療費用負擔，提升患者的生活品質和治療便捷性，並有助於提升病人數及拓展市場，日本市場即將成為美國市場以外再一個營運大驅力。

藥華藥表示，自成立日本子公司以來，即積極在當地建立經驗豐富的專業團隊。日本團隊在臨床試驗階段就展現了高度的專業，並提早布局，獲取受試者自行施打Ropeg的臨床數據，為此次的重大成就打下了堅實的基礎。同時，這也顯示日本主管機關對於Ropeg的安全性和有效性的高度信任與認可。

另外，藥華藥的Ropeg已於5月29日獲得新加坡藥證，目標6月起開始在星國銷售，下一步將開始進軍馬來西亞，總計Ropeg已在歐美、韓國、日本、臺灣、新加坡等多國取得真性紅血球增多症（PV）藥證，全球銷售持續擴展。

Ropeg 並自去年起取得大陸粵港澳大灣區的銷售許可，其中香港與澳門去年起已有病患以自費方式使用藥華藥的Ropeg；到了今年5月中旬起，Ropeg再度獲得廣東省藥品監督管理局核准進口，總計目前大陸粵港澳大灣區共有19家公私立醫院皆可申請使用Ropeg，藥華藥今年Ropeg預計在中國和馬來西亞能順利取得PV藥證，成為明年度營運成長另一重要動能。