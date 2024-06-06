鴻華5月營收月增3.5% 持續攻頂

鴻華先進（2258）昨（5）日公布2024年5月營收為13.16億元，續創新高，月增3.5%，年增逾20倍。累計今年前五月營收34.1億元，創同期新高，年增19倍。

展望第2季，鴻華表示，乘用車因應市場需求陸續交車，第2季營收表現將優於去年同期。

鴻華指出，5月的乘用車營收占比98.2%、電動巴士營收占比0.9%、其他占比0.9%。累計今年前五月乘用車營收占比97.3%、電動巴士營收占比2.1%、其他占比0.6%。

鴻華表示，5月營收結構中，其中「電動巴士」由於交車數量相同，此類別表現與4月相當。「乘用車」5月交車數量較4月增加，業績上揚。「技術服務」類別業績也較4月成長。

鴻華5月營收年增逾20倍；其中，「電動巴士」業績較去年同期減少；「乘用車」去年底才開始交車；而「技術服務」業績則較去年同期減少。

鴻華累計前五月營收達34.1億元，其中「電動巴士」表現與去年同期相比減少。「乘用車」2023年底才開始交車。「技術服務」營收也呈年減走勢。

鴻華先進內外銷皆美，董事長劉揚偉之前表示，今年Model C出貨可望破萬輛，為鴻華帶來百億元營收貢獻。

至於海外的電動車市場，明年可望出貨美國與日本市場，東南亞則先出貨電動巴士，同時，今年還會在鴻海科技日推出新款的乘用車與商用車，持續擴大市場。