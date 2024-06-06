鴻華5月營收月增3.5% 持續攻頂

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
鴻華先進總經理李秉彥（本報系資料庫）
鴻華先進總經理李秉彥（本報系資料庫）

鴻華先進（2258）昨（5）日公布2024年5月營收為13.16億元，續創新高，月增3.5%，年增逾20倍。累計今年前五月營收34.1億元，創同期新高，年增19倍。

展望第2季，鴻華表示，乘用車因應市場需求陸續交車，第2季營收表現將優於去年同期。

鴻華指出，5月的乘用車營收占比98.2%、電動巴士營收占比0.9%、其他占比0.9%。累計今年前五月乘用車營收占比97.3%、電動巴士營收占比2.1%、其他占比0.6%。

鴻華表示，5月營收結構中，其中「電動巴士」由於交車數量相同，此類別表現與4月相當。「乘用車」5月交車數量較4月增加，業績上揚。「技術服務」類別業績也較4月成長。

鴻華5月營收年增逾20倍；其中，「電動巴士」業績較去年同期減少；「乘用車」去年底才開始交車；而「技術服務」業績則較去年同期減少。

鴻華累計前五月營收達34.1億元，其中「電動巴士」表現與去年同期相比減少。「乘用車」2023年底才開始交車。「技術服務」營收也呈年減走勢。

鴻華先進內外銷皆美，董事長劉揚偉之前表示，今年Model C出貨可望破萬輛，為鴻華帶來百億元營收貢獻。

至於海外的電動車市場，明年可望出貨美國與日本市場，東南亞則先出貨電動巴士，同時，今年還會在鴻海科技日推出新款的乘用車與商用車，持續擴大市場。

營收 鴻華先進

延伸閱讀

鴻海大漲領軍台股上攻 鴻家軍也表態跟進

鴻海攜輝達在高雄建算力中心 深化 AI 、電動車、機器人合作

黃仁勳搭肩劉揚偉 凸顯好交情

劉揚偉攜手黃仁勳 宣布在高雄建台灣先進算力中心

相關新聞

慧洋 5月每股賺0.71元

散裝船龍頭慧洋-KY（2637）昨（5）日公告5月單月稅前盈餘為5.29億元，年增44.9%，每股稅前盈餘0.71元；前...

鴻華5月營收月增3.5% 持續攻頂

鴻華先進（2258）昨（5）日公布2024年5月營收為13.16億元，續創新高，月增3.5%，年增逾20倍。累計今年前五...

藥華藥5月營收強升89% 寫新高

藥華藥（6446）昨（5）日公告5月合併營收7.9億元，月增18.4%，年增逾89%，營收數字寫下單月歷史新高紀錄；累計...

慶豐富線上購 Q3美洲啟動

居家生活用品全方位供應商慶豐富（9935）昨（5）日宣布，攜手聚焦於首創空間設計AI SaaS軟體的合宜家居，透過合宜家...

榮成 5月每股盈餘0.02元

工紙大廠榮成（1909）昨（5）日公告自結5月稅前盈餘3,601.7萬元，每股稅前盈餘0.02元；累計前五月稅前盈餘8,...

百和上月業績年增38% 連三月增長

鞋材大廠百和（9938）公布5月合併營收13.22億元，月增7.1%、年增38.1%，連續三個月呈年增走勢；累計前五月合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。