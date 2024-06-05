海悅營收／新建案策略聯盟奏效 前五月逾33億元、較去年同期大增1.3倍

代銷龍頭海悅國際（2348）5日公告今年5月營收達5.24億元、年增約21%。累計今年前五月營收33.14億元，較去年同期大增約1.3倍。

海悅國際指出，除了專注不動產代銷本業外，公司同時深化策略聯盟形式、與理念契合建商共同打造新建案，從投資台中「達麗創世紀」啟動交屋挹注的成績，顯示轉投資收益的正向表現。

海悅國際表示，今年房市受惠全球高科技需求啟動國內出口引擎，致台灣經濟溫和發展，推升消費者購屋信心回溫，加上「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案（新青安貸款）」帶動，以及消費市場以總價帶產品為銷售主流，搭配公司穩健布局全國低基期區域房市代銷市場，並藉由創新的數位行銷、精準投放優勢，創造手中代銷新建案有不錯買氣，同步帶旺營運。

五月海悅國際在全國代銷建案包含，台北市「敦仰」、「冠德信義BCF」、「國雄中正」、「璞真之道」；新北市「宏國青田」；桃園市「美術水公園」、「宏普序時代」、「興富發鉑悅」、「竹城中州」、「大華首捷」、「大華菁耕」；新竹市「竹科臻邦」、「鴻柏鴻磐」、「浩瀚森PARK」。

台中市「大華緃橫」、「達麗新高鐵」、「櫻花昕光之櫻」、「展裕丰格」、「國雄無双」、「浩瀚湖濱城」；台南市「春福天駅」、「春福天綻」、「浩瀚無極」、「和紘新東琚」、「昕暉日初」、「宇成植在」、「松丹達麗」、「湖映白」與高雄市「達麗未來市」、「華友聯Power City」、「三發首席大院」等新案持續貢獻。