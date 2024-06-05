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榮成自結前五月每股稅前盈餘0.06元 有望連三季獲利

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

榮成（1909）5日公告5月營收43.47億元，較去年同期增加7.22%，累計前五月營收193.4億元，較去年同期增1.33%。公司並自結5月營業利益1.06億元，稅前淨利歸屬於母公司業主3601.7萬元，每股稅前盈餘0.02元，累計前五月營業利益3.66億元，稅前淨利歸屬於母公司業主8176.9萬元，每股純前盈餘0.06元。法人預估，榮成有望連三季保持獲利。

今年春節以來，大陸工紙大廠停機明顯少於前兩年，市場需求轉好，產業處於平穩復甦狀態，5月大陸工紙時值傳統需求小旺季，雖然價格未能止跌回漲，但各廠在量上回升出貨平穩，目前價格處於近年低位，因此部分下游紙箱廠開始進行少量備貨，主要紙廠出貨由產大於銷逐漸轉為產銷平衡，加上五一假期部分大廠安排停機減產，各廠庫存壓力緩解。

此外，5月底龍頭大廠玖龍部分基地宣布6月初工紙報價上漲每噸20-70元不等，有助於穩定市場價格。

法人預期，結合現在整個行業庫存情況及對產業的預期，一旦進入下半年傳統旺季，下游就會有補庫的動作，行業景氣度將得到修復，下半年的紙價將隨中秋、國慶、雙11、元旦、春節等節日帶來的需求好轉，以及出口市場表現有所改善，對於工紙行情將起到一定帶動，屆時市場表現將好於上半年。

工紙 營收

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