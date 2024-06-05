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慧洋自結5月EPS 0.71元 營業利益率38%、創今年新高

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

慧洋-KY（2637）於今日公告2024年5月合併營收為新台幣18.96億元，年增15.05%，並同步公告自結獲利，5月單月營業利益7.17億元，稅前盈餘為5.29億元，分別年增49.96%與44.98%，自結每股稅前盈餘為0.71元；累計前5月合併營收為新台幣83.92億元，營業利益28.26億元，稅前盈餘為25.98億元，自結每股稅前盈餘3.48元。

慧洋-KY表示，目前散裝市場運價維持在高檔的原因主要有以下：一是在疫情期間造船廠訂單集中在貨櫃等大型船舶，以致近年散裝新造船交船量偏低；其次全球區域衝突接連而起，迫使船舶繞道增加週轉天數，最後是環保法規上路，老舊船舶將面臨降速或淘汰等問題，造成市場需求與新運力無法順利銜接，進一步推升散裝運價及指數走揚。

慧洋船隊目前大多簽訂指數連結型合約，並適時以期貨價鎖定固定租金以降低市場波動風險，5月中小型船舶運價指數雖較上月微幅回檔，公司營業利益率仍高達38%，創下今年新高。

船隊布局方面，今年度4艘船舶已全數交付完畢，下一波交船期預計將落在2026年，而5月份亦處分一艘老舊船舶，截至5月底，慧洋旗下船舶總數為135艘，平均船齡8年，未來將持續汰舊換新，維持船舶運力在最佳狀態。

慧洋 新台幣

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