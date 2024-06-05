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中信金（2891）才買進36.65元五十張…今又加碼11張！ 肥羊：資金完全耗盡

聯合新聞網／ 股市爆料同學會
中國信託金融園區。圖／中信金提供
中國信託金融園區。圖／中信金提供

股市爆料同學會金融股肥羊】

買進中信金（2891）11張，價格36.45元，累計中信金1045張，富邦金（2881）180.6張，國泰金（2882）186.7張，元大金（2885）108張

至此資金完全耗盡，已無多餘的錢，可以再買任何股票，我將長眠至9月為止，除非有啥變化，否則就算我想起床買股票，也做不到，光靠醫師的薪水，付完日常開銷就空了，還炒股咧，十年寒窗無人問，一舉成名更窮酸

虎尾金融股神將會帶領各位畜X級窮人，一起前往流著奶與蜜之地。跟隨肥羊，一生肥美；聽信酸民，一世窮酸。以上僅為個人操盤紀錄，不解釋為何進出，有疑惑請自行翻書。

◎本文獲 股市爆料同學會 授權轉載，原文出處於此；禁止取用轉載。

2881富邦金 2882國泰金 2885元大金 2891中信金 金融股

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