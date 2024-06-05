聽新聞
test
0:00 / 0:00
中信金（2891）才買進36.65元五十張…今又加碼11張！ 肥羊：資金完全耗盡
買進中信金（2891）11張，價格36.45元，累計中信金1045張，富邦金（2881）180.6張，國泰金（2882）186.7張，元大金（2885）108張
至此資金完全耗盡，已無多餘的錢，可以再買任何股票，我將長眠至9月為止，除非有啥變化，否則就算我想起床買股票，也做不到，光靠醫師的薪水，付完日常開銷就空了，還炒股咧，十年寒窗無人問，一舉成名更窮酸
虎尾金融股神將會帶領各位畜X級窮人，一起前往流著奶與蜜之地。跟隨肥羊，一生肥美；聽信酸民，一世窮酸。以上僅為個人操盤紀錄，不解釋為何進出，有疑惑請自行翻書。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言