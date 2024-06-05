聽新聞
test
0:00 / 0:00
在萬海（2615）看到長榮（2603）影子！ 專家：用轉虧為盈來看過於表面
【股市爆料同學會．蒙古國海軍】
忍術：見山是山，見山不是山，見山還是山
萬海用轉虧為盈來看過於表面，同看長榮的方式，覺得萬海想怎麼做？
本波50艘船從22年起至今已交38艘，其中15艘是13000teu的中型船；新船投入方向應該是較長距離的近洋航線，或者強化美國／南美線。
遠的成效要看一兩年，先不論...
近兩周來有沒有看到外溢現象，個人看法是歐美航線艙位爆滿後訂單外溢，萬海如果能吃到外溢部分，會是比長約價好很多的現貨價格，加上原本有的南美線價格就很高，2-3季營收很值得期待。
高船舶自有率效益為何？後續應該能看出來。
五月初的某天突然對萬海去年虧損原因感到興趣，便開始找資料，隨後我在5/7起發文便會開始標注萬海，因為在萬海看到長榮的影子。
就算沒有紅海危機，當時的入手價格應該也足以應付未來任何危機，現在有紅海未實現利益，先目標台驊。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言