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在萬海（2615）看到長榮（2603）影子！ 專家：用轉虧為盈來看過於表面

聯合新聞網／ 股市爆料同學會

股市爆料同學會．蒙古國海軍】

忍術：見山是山，見山不是山，見山還是山

萬海用轉虧為盈來看過於表面，同看長榮的方式，覺得萬海想怎麼做？

本波50艘船從22年起至今已交38艘，其中15艘是13000teu的中型船；新船投入方向應該是較長距離的近洋航線，或者強化美國／南美線。

遠的成效要看一兩年，先不論...

近兩周來有沒有看到外溢現象，個人看法是歐美航線艙位爆滿後訂單外溢，萬海如果能吃到外溢部分，會是比長約價好很多的現貨價格，加上原本有的南美線價格就很高，2-3季營收很值得期待。

高船舶自有率效益為何？後續應該能看出來。

五月初的某天突然對萬海去年虧損原因感到興趣，便開始找資料，隨後我在5/7起發文便會開始標注萬海，因為在萬海看到長榮的影子。

就算沒有紅海危機，當時的入手價格應該也足以應付未來任何危機，現在有紅海未實現利益，先目標台驊

◎本文獲 股市爆料同學會 授權轉載，原文出處於此；禁止取用轉載。

台驊 航運股 萬海 長榮

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