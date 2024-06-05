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散裝群體上揚 四維航盤中大漲逾6% 正德強漲近4%

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導

國內散裝船龍頭慧洋-KY（2637）先前在股東會指出，紅海問題讓船舶航行時間拉長，每個航次最少要增加23天，造成全世界嚴重缺船，有助運價與指數維持高檔。5日除了貨櫃三雄外，散裝族群也齊揚，四維航（5608）盤中大漲超過6%，正德（2641）、新興（2605）漲幅3~4%，裕民（2606）、慧洋-KY漲幅逾2%。

慧洋-KY董事長藍俊昇表示，全球散裝船的市況變化不是貨量突然變的特別多，而是船舶減少的太快，因國際政經局勢不穩定，造成船舶必須繞道而行，增加周轉天數，每個航次最少要增加23天。

藍俊昇指出，現在手上有現貨船的人是大贏家，不少客戶加價都租不到船，已經演變成為靠交情才能租到船。對於散裝航運指數的看法，藍俊昇說，指數在今年2月農曆年間並未明顯下滑，顯示今年可望優於去年，近期指數回檔，是因巴西洪災造成南美穀物出口略為暫停，為短期氣候因素。

中長期來看，由於疫情期間散裝新造船訂單數量遭到排擠，近兩年新船交船數量仍偏低，而環保法規上路後，老舊船舶必須面臨降速或改裝而負擔更多的營運成本，將加劇其淘汰壓力，預期使全球運力供給更為吃緊，有助於推升散裝運價指數上揚。

裕民3日舉辦股東會，徐旭東指出，全球海運市場受紅海問題難解影響，中東政治因素問題造成的市場的變化，影響到全球航運的市場供需結果，目前是政治產生的問題，不是海運業界可以解決。

裕民總經理王書吉同樣表示，散裝航運新船供給數量有限，大型海岬型船的需求增加，市況未來一到兩年都樂觀。

慧洋 股東會 裕民

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