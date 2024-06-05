萬海領軍衝漲停 帶動航運股大漲

全球航運集團巨擘丹麥馬士基也宣布上調全年利潤預期，這是一個月來第二次上調；隨著運價不斷上漲，法人對於貨櫃三雄長榮（2603）、陽明海運（2609）及萬海（2615）本季、下季獲利；其中，市場過於混亂萬海、陽明競爭利基反而開始浮現；今天早上萬海再度領軍攻上漲停亮燈鎖住，股價來到88元，陽明盤中漲幅也達7%。

紅海危機惡化，上海集裝箱出口(SCFI)指數重返3000關卡以上，歐線集運期貨價格昨日收盤時再度大漲9.6%；隨著第三季旺季來臨，加上各大貨櫃商喊已經陸續喊出，自6月中旬開始陸續徵收旺季附加費。

根據外電報導馬士基昨（周一）宣布上調全年利潤預期，這是一個月來第二次上調，馬士基預期未計利息、稅項、折舊及攤銷前的潛在收益在70億至90億美元之間，已經高於上次的40億至60億美元。

法人分析，急速變動的貨櫃輪市場中，陽明及萬海靈活性更高；推估兩家業者在北美線的長約簽的比重應該相當大型的海運公司更低，隨著現貨價格高漲，兩家業者的收入也會跟著水漲船高。

萬海以亞洲線為基礎， 30條主力亞洲航線航班最密集、涵蓋港口最多， 於亞洲的市場占有率達15%、 亞洲區貨量比重為62%；萬海採取低成本經營，引入大量新世代節能船，以提昇燃油效率來降低艙位平均成本， 關鍵轉船點建置自有泊位及儲區，以取得較佳作業費率並兼顧船期穩定性，使得船期可靠度於今年首季排名第⼀，萬海全球競爭力不斷浮現。

陽明在亞洲-北美線的布局一直相當綿密，剛好在這波市場缺船缺櫃中發揮效益；亞洲-歐洲線許多海運公司都用2萬TEU以上的大型船舶在服務，陽明雖然沒有2萬TEU以上的船舶，然而陽明所屬THE聯盟及其他成員都有2.4萬TEU的船，在聯盟合作下，陽明依舊有很強的競爭優勢。

法人分析，近期不只是四大航線漲，新加坡傳出塞港，東南亞運價也跟著大漲，包括澳新、西非、南非、南美以及東南亞航線運價全都上漲；其中亞洲至地中海、亞洲至美西、亞洲至美東、亞洲至西非漲幅都逾一成以上；而亞洲至南非以及近洋線遠東至東南亞漲幅更逾兩成；其中亞洲至美西運價突破6,000美元，亞洲至美東線突破7,000美元。