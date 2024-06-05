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航運供應鏈再傳吃緊 萬海盤中拉漲停陽明成交量居冠

中央社／ 台北5日電

市場傳出，紅海危機惡化，全球航商陸續調整航線，恐再推升航運業缺船、缺櫃的緊張狀況，貨櫃三雄今天大漲，萬海亮燈漲停，散裝航運族群也勁揚。

全球海運巨擘馬士基（Maersk）近期因應船舶調度問題，罕見公告暫停亞洲-美東TP20航線。國內物流業者分析，亞洲到美東線的供給艙位更少，吃緊情況雪上加霜，勢必再度牽動全球貨櫃輪運價。

另外，根據外電報導，馬士基4日晚間上調利潤預期，因紅海胡塞武裝襲擊，迫使航運公司向非洲南部航行；因航運中斷消除全球船隊的運力，從而提高運費。這也是馬士基在大約1個月內第2次上調利潤預測。

航運供應鏈吃緊，上市運輸股今天大漲近4%，貨櫃三雄勁揚，散裝航運族群也大漲。

陽明盤中漲逾7%、萬海亮燈漲停、長榮漲約4%，3檔個股均爆出大量，陽明盤中成交量逾19萬張，躍台股成交量第一；萬海成交量6萬張、長榮約3.6萬張。

中櫃亮燈漲停、四維航漲近7%，志信漲逾8%，其餘包括新興、裕民、中航、台航、慧洋-KY、貨攬業者台驊也走強。

展望今年，長榮海運總經理吳光輝分析，地緣政治效益從第1季延伸到第2季，可樂觀看待第3季旺季。

陽明總經理杜書勤先前表示，紅海危機與巴拿馬運河乾旱等問題，消化15%至20%運力，呈現供不應求，運價來到2022年後的一波小高峰，紅海危機沒結束的話，今年有望第5年盈餘。

萬海總經理謝福隆表示，紅海危機導致船隻必須繞行好望角，加上歐洲航線旺季從7月提早到5月，「供需非常失衡」，此效應也從長程遠洋線挹注到近洋航線，地緣政治未緩解前，第3季運價有撐，有利營運表現。

航線 萬海 長榮海運

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