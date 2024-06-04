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雄獅 衝刺郵輪旅遊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

雄獅（2731）自6月5日起獨家推出32趟次NCL挪威郵輪奮進號航程，法人估，這是今年來台最大規模的郵輪，預計將帶來上看15億元的收入，可望推動雄獅第3季的營收飆升，雄獅全年郵輪業務營收占比將提升至約10%。

根據台灣港務公司資料，2023年共計迎接327艘次郵輪、54.7萬人次旅客，已達疫情前五成水準，預估今年至少399艘次郵輪申請靠港，總旅客上看77.3萬人次。

雄獅今年以「郵輪」「鐵道」和「永續發展」為主軸，在郵輪方面，不僅獨家引進「挪威奮進號」首航台灣，自2024年6月起以基隆及高雄為雙母港服務，推出「台日跳島」新玩法及日、韓多天數行程。並以季節與主題分眾攜手各郵輪業者包裝推出豐富行程，且進一步啟動全球Fly Cruise前往加勒比海、阿拉斯加及地中海等地。

郵輪 雄獅

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