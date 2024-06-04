亞泥6月5日停牌 傳與香港掛牌子公司亞泥中國私有化有關

亞泥（1102）4日傍晚公告，因有重大訊息待公布，經證交所同意自6月5日起暫停交易。由於亞泥子公司亞泥（中國）控股已在上月28日先行在港交所掛牌股票暫停交易。外界揣測，亞泥5日在台暫停交易，不排除與子公司亞泥（中國）控股將私有化的傳聞有關。

港媒引述彭博社報導，亞洲水泥（中國）持股約73%的大股東亞泥，正考慮收購私有化該公司。亞泥28日股價一度上漲46.6%，是2008年5月20日後最大升幅，其後股份停牌，停牌前上漲31.23%，收3.32港元，最高曾達3.71港元，是2023年8月2日後最高。

對於亞泥將停牌的動作，亞泥4日晚間表示，將於5日傍晚召開記者會，並對外公告，至於外界一切傳聞都不予置評。

根據亞泥今年首季公布的財報顯示，亞泥今年在台灣市場的表現不錯，但是大陸市場今年以來卻受到華中市場價格、出貨量下滑，造成亞泥（中國）第1季虧損人民幣1.3億元（約新台幣5.8億元），每股虧損人民幣0.083元。

法人分析，大陸水泥市場將持續低迷，短期內不會好轉，國內另一水泥大廠台泥日前召開股東會時，董事長張安平已透露，因為大陸水泥市場仍不看好，台泥不排除透過停窯或策略結盟等方式，緩解大陸水泥產能的壓力。