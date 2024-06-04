聚陽營收／5月創歷年同期新高 營收將一路旺到9月

聚陽（1477） 4日公告5月合併營收27.13億元，年增16.64%、月增21.4%，為歷年同期新高。累計前五月營收135.55億元，年增10.57%。聚陽表示，早秋服飾款式自5月開始正式出貨，因此整體營收較上月成長超過二成，以目前在手訂單看來，將一路旺到9月，同時不少客戶已開始在搶第4季的產能，全年營運展望樂觀。

聚陽表示，由於4月是服飾換季轉換期，而5月則進入早秋款式出貨階段，為即將到來的旺季暖身，預估接下來營收將步步走揚，高峰可望落在8、9月。今年第3季同樣是全年最旺的一季，主要是反映聖誕節、感恩節拉貨需求，不過，因今年產能供不應求，客戶擔心搶不到第4季的產能，不少已提前預訂。目前看來，第3季營收雖仍是全年營收最高峰，但第4季與第3季的差距將縮小，不會像往年差距大。

聚陽表示，今年以來因應需求，持續增加產線，每個月幾乎都增加二~三條新產線，將一路增加至年底，全年以雙位數產能增加為目標。第3季除了需求旺，秋冬服飾單價也高，第4季則開始生產春夏服飾，單價會略為下滑。

日前國際品牌GAP公布上季收入優於預期，並大幅調高盈測，由於聚陽是GAP前三大供應商，市場預估，聚陽下半年接單將跟著水漲船高，且因產品組合以複雜性較高的服飾為主，將有助於毛利率提升。對此，聚陽表示，美國的品牌客戶和百貨公司客戶訂單需求確實非常強，這也代表美國的消費力有不錯的表現，對流行服飾的需求大幅提高，增加不少訂單，同時公司也積極擴大市場份額，搶下不少中小廠的市占率。

聚陽近年也持續運用數位轉型能力優化作業效能與深化智慧製造，像是利用數位、AI與3D技術於行銷提案，協助客人買對商品、縮短產品開發流程，以加深與客戶的連結，並創造具差異化的競爭優勢。同時也跨界新商機，開發與實現智慧衣與數位服飾。