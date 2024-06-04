股利香！上緯投控跳空大漲超過8%

台股4日下跌180.14點，收在21,356.62點，跌幅0.84%，不過綠能環保族群收紅，其中上緯投控（3708）大漲8.45%，收147.5元，股價站回月線，挑戰前高。上緯投控上調現金股利至6元，以今日收盤價計算，現金殖利率為4%。

上緯投控原每股配發現金股利5元，因有股東建議加發現金股利，董事長蔡朝陽回應，經核算公司財務狀況後，將現金股利上調至6元。

上緯投控主要有四種不同類型的材料產品類別，分別為環保耐蝕材料、環保綠能材料、碳纖複合材料和循環再生材料，去年環保耐蝕材料營收占比為42％，其次為環保綠能材料，占32%，碳纖複合材料占15%，循環再生材料占1%。

環保耐腐蝕材料主要產品為乙烯基酯樹脂和特種不飽和聚酯樹脂等，應用領域覆蓋化工、食品製藥、環保、能源、電子電氣、航空航太、醫療設備等多個行業，市場主要為東南亞、中東、南歐等。

環保綠能材料方面，以灌注樹脂、手糊樹脂、模具樹脂、膠粘劑、預浸料樹脂、拉擠樹脂等為主，應用於製作風電葉片的殼體、大樑、腹板及葉片模具等部件，市場為北美，歐洲，印度。

上緯積極投入發展循環經濟，再生材料在2024年第一季有量產應用，蔡朝陽表示，未來一年，將延續固本與新事業發展的兩項主軸策略，以EzCiclo易可收（一種可回收再重複利用的環氧樹脂）、CleaVER可立解回收技術量產放量及多元應用為重點，成為領先的綠色循環材料公司。

上緯投控第一季營收17.35億元，年增2.1%，毛利率創2019年第二季以來新高，達21.09%，不過營益率僅較上季小幅成長0.1個百分點，為3.12%。稅後淨利0.76億，年增296%，每股純益0.77元。