雲豹能源轉上市！6月6日開始申購 抽中一張賺1.25萬元
雲豹能源（6869）創新板轉列上市普通股股票承銷案，4日完成採競價拍賣，接下來將辦理公開申購，公開申購價格為111元，6月6日至6月11日為公開申購期間，6月13日公開抽籤日。如以今天收盤價123.5元推算，抽到一張相當於賺到1.25萬元。
另證交所提醒投資人，創新板上市公司轉列上市的首日掛牌價格非公開申購配售的承銷價格，是以前一天收盤價為轉列首日開盤競價基準。
雲豹能源科技股份有限公司辦理競價拍賣股數8,160仟股，公開申購股數為2,040仟股。本次參與投標之投標單筆數計1,749筆，合格標單共1,636筆，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於6月4日於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功，最低得標價格108.8元、最高得標價格148元、得標加權平均價格113.68元。
依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定，雲豹能源科技股份有限公司競價拍賣最低承銷價格為98.23元，本次辦理公開申購價格為111元，6月6日至6月11日為公開申購期間；6月13日為公開抽籤日。
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