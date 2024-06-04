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聯上發爆量上衝 股價盤中創23年新高

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導

營建指數4日下跌，但聯上發（2537）股價仍持續攻高，盤中一度拉高至22.95元，創下23年新高，盤中漲幅逾3%，成交量超過7萬多張，爆出近期單日最大量。

聯上發近期股價表現強勢，連拉兩根漲停板，今爆量上漲，不過漲多後出現震盪。聯上發4月營收創24個月新高，達3.58億元，年增420.2%，主因為認列桃園市及雙北市房地出售收入較高所致。累計前4月營收6.9億元，年增426%。

今年第一季營收達3.32億元、年增4.3倍，營業利益0.47億元、年增率達46倍，稅後純益為0.22億元，較去年同期虧損0.34億元大幅增加，每股稅後純益為0.07元，優於去年同期每股虧損0.11元，也是連續五季以來首度轉正。

聯上發目前手中擁有四大成屋案、包括「聯上世界」、「聯上聯」、「聯上涵翠」、「聯上天母」，總計共約19.75億元可持續銷售、挹注業績。

預售案部分，今年預計有「聯上淳」、「聯上拾玉」完工交屋，兩案均已完銷，將挹注全年業績成長，今年營運確定優於去年表現。總銷約8.8億元的桃園中壢「聯上淳」已在首季取得使照、交屋，已推升三、四月營收跳升；總銷9.5億元、位於新北市新店的「聯上拾玉」預計第3季取得使照，並在第4季交屋。

而位於新北市三重區的聯上大喜，總銷17億元，預計在明年第一季取得使照。規劃中的個案有總銷金額31億元的中壢青昇案、72億元的北投新洲美案一、6.7億元的北投新洲美案二、台南科工案第1期、14億的三重仁信案和總銷40億的高雄林德官案。

元大 營收

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