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新光金怎麼了？ 外資、自營商才大進貨 盤中卻重挫逾4%

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
台股4日盤中下跌逾百點，金融股普遍下跌，其中以新光金（2888）跌勢最重，盤中重挫逾4%，一度下跌至9.44元。本報資料照片
台股4日盤中下跌逾百點，金融股普遍下跌，其中以新光金（2888）跌勢最重，盤中重挫逾4%，一度下跌至9.44元。本報資料照片

台股4日盤中下跌逾百點，金融股普遍下跌，其中以新光金（2888）跌勢最重，盤中重挫逾4%，一度下跌至9.44元。不過，新光金近2日才獲外資買超超過18萬張，自營商也連續買超5天。

新光金合併案霧裡看花，4月26日時通過與台新金（2887）合併案續行研究，當時台新金總經理林維俊於5月3日法說會中回應表示，只要認為好的都會審慎評估研究，以正面態度評估可能併購機會，帶動新光金股價大漲。

而後又傳出中信金（2891）併新光金的傳聞，中信金總經理陳佳文表示，與新光金管理團隊沒有正式接觸，但對併購壽險或證券，如果有互補可以增加營運規模、價錢合理，不排斥評估。

新光金強調推動合併的三大原因，最重要的就是能有效解決新壽龐大資本缺口，並扭轉經營困境。因新光金最大主體為壽險業務，獲利變化較大，合併可以平衡目前偏重於壽險業務的情形，讓銀行、證券業務比重能跟著提升，有助新光金穩定發展。

新光金控旗下新壽去年底RBC僅176.37％，未達法定200%標準，新壽今年上半年通過發行10年期次順位公司債80億元，將採分批發行，金管會已同意先發55億元。若加計子公司盈餘上繳轉增資70億元、現金增資125億元，將可籌資250億元，新壽下半年也預計將增加發債額度及改善業務、投資品質，以期資本適足率（RBC）早日達標。

新光金連兩日獲外資大買，共買超超過18萬張，自營商更連買五天，買超逾3萬張，但今日新光金不漲反跌，股價盤中重挫逾4%，幾乎吃掉昨日的漲幅。

新光金第1季合併稅後純益31.1億元，每股純益（EPS）0.2元，較上季和去年同期轉虧為盈，總資產逾5.1兆元，每股淨值16.53元。主要子公司新光人壽受惠股票資本利得提升，且避險成本下降，今年第1季轉虧為盈，合併稅後純益為4.7億元。

壽險業 新光金控

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