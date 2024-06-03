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欣陸股東會／通過配發現金股利1.5元 董事長殷琪：三大事業展現韌性

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

欣陸控股（3703）3日股東常會，由董事長殷琪主持，會議中並就2023年營運成果及2024年營業計劃提出說明。根據該公司年報，欣陸投控2023年合併營收為306.07 億元，稅後純益為 17.17 億元，每股純益2.09 元，每股配發現金股利 1.5元。

欣陸投控董事長殷琪在會中表示，在市場景氣受貨幣緊縮、升息等大環境影響挑戰下，欣陸投控展現經營韌性，三大事業體在獲利貢獻以及事業發展上更加均衡。

殷琪指出，欣陸投控關注ESG永續發展課題。持續投入水資源及再生能源利用，注重人才培育並落實誠信經營的理念，提升企業的長期價值。

欣陸投控亦於此次股東會進行董事改選。改選結果由維達開發代表人殷琪、維達開發代表人郭蕙玉、漢德建設代表人黃金龍，及漢德建設代表人江雄當選為本屆董事。獨立董事席次則由莊謙信、許瓊蓮及魏秋瑞當選。

據欣陸投控今年4月營收新聞稿及第1季財報資料指出，欣陸投控今年前四月合併營收為89.26億元，較去年同期減少4.1%。截至2024年第1季底，大陸工程營收存量為1,012億元，再創歷史新高。

殷琪 營收 股東會

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