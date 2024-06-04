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台驊 砸3億買長榮股

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

航海王、貨攬龍頭台驊（2636）又出手了，昨（3）日宣布再度進場買進長榮海運，買進的時間分別為5月8日到6月3日止，共買進1,550張，買進的每股平均價格為202.59元，交易總金額為3.14億元。

貨櫃海運近期再度寫奇景，全球前兩大港包括上海、新加坡均面臨三年來最嚴重塞港情況，新加坡待泊時間更是達一周以上，導致全球貨櫃輪調度困難，醞釀海運斷鏈危機。

業界認為，因運價恐持續上漲，將為長榮為首的貨櫃三雄創造更擴大獲利空間，台驊此舉再度買進長榮，具有先行的指標意義。台驊昨日股價收112元，上漲0.5元。

業內人士認為，台驊本來就是投資控股公司，投資也是公司營運項目之一，對於貨櫃輪的市場化，一直有著獨到的看法，成為這波貨櫃輪運價、股價大漲贏家。

台驊於5月24日才剛公告，提高資金使用效益賣出長榮海運部分持股，於4月29日到5月24日賣出長榮1,435張，每股平均價格為206.91元，總交易金額2.96億元，處分利益5,488萬元。

台驊 長榮海運

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