欣陸改選殷琪連任：持續投入水資源及再生能源利用

欣陸投控今天舉行股東常會改選7席董事，董事長殷琪獲得連任，會中並通過配發每股現金股利 1.5元。殷琪在會中表示，市場景氣受貨幣緊縮、升息等挑戰下，欣陸展現經營韌性，三大事業體在獲利貢獻與發展上更加均衡，而欣陸關注ESG，將持續投入水資源及再生能源利用。

欣陸投控集團旗下三大事業體，包括大陸建設、大陸工程及欣達環工。殷琪表示，去年台灣市場景氣受全球經濟成長趨緩，以及貨幣緊縮、利率調升政策的連動影響，上半年不動產交易呈觀望量縮，迄下半年停止升息後始漸趨復甦；而政府為刺激經濟成長，增加大型公共建設支出，並強化工程發包執行力，對營造產業景氣有正面影響。

展望未來，殷琪指出，集團秉持ESG理念，承諾提升能源使用效率，投入水資源及再生能源利用，注重人才培育並落實誠信經營政策，未來將持續強化營運韌性、發展核心事業，務求提升企業的長期價值。

欣陸亦於此次股東會進行董事改選，改選結果由維達開發代表人殷琪女士、維達開發代表人郭蕙玉女士、漢德建設代表人黃金龍先生及漢德建設代表人江雄先生當選為本屆董事；獨立董事席次則由莊謙信先生、許瓊蓮女士及魏秋瑞女士當選。

欣陸投控2023 年合併營收為306.07 億元，稅後淨利為 17.17 億元，每股盈餘2.09 元，每股配發現金股利 1.50 元。欣陸2024年1至4月累計自結合併營收為89.26億元，較去年同期減少4.1%。截至2024年第一季底，大陸工程營收存量為1012億元，再創歷史新高。