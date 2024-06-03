聽新聞
test
0:00 / 0:00
買50張中信金（2891）價格36.65元！ 肥羊：從沒說過大漲不能買股票
【股市爆料同學會．金融股肥羊】
買進中信金（2891）50張，價格36.65元，累計中信金1034張，富邦金（2881）180.6張，國泰金（2882）186.7張，元大金（2885）108張：
1.我從沒說過大漲不能買股票，麻煩告訴我，哪本書的那一頁，有說過大漲不能買股票
2.我從沒說過大跌不能賣股票，麻煩告訴我，哪本書的那一頁，有說過大跌不能賣股票
3.對於肥羊族團員，許多不知從何而來的錯誤思想，我感到非常厭煩，像這些問題，實在是不想再回答了
4.新書因為涉及貧民窟，含有許多敏感的問題，不知道編輯審稿會不會過，不會過的話，我的暢銷作家生涯就到此結束
5.社團之後將會轉型，只有操作紀錄，不再解釋為什麼，網紅當久也是會累的
6.我將會以風花雪月為主題，來進行文學創作，想看的人就留下來，不想看的人請自行離去
虎尾金融股神將會帶領各位畜X級窮人，一起前往流著奶與蜜之地。跟隨肥羊，一生肥美；聽信酸民，一世窮酸。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言