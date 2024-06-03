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買50張中信金（2891）價格36.65元！ 肥羊：從沒說過大漲不能買股票

聯合新聞網／ 股市爆料同學會
中信金控。 （聯合報系資料庫）
中信金控。 （聯合報系資料庫）

股市爆料同學會．金融股肥羊】

買進中信金（2891）50張，價格36.65元，累計中信金1034張，富邦金（2881）180.6張，國泰金（2882）186.7張，元大金（2885）108張：

1.我從沒說過大漲不能買股票，麻煩告訴我，哪本書的那一頁，有說過大漲不能買股票

2.我從沒說過大跌不能賣股票，麻煩告訴我，哪本書的那一頁，有說過大跌不能賣股票

3.對於肥羊族團員，許多不知從何而來的錯誤思想，我感到非常厭煩，像這些問題，實在是不想再回答了

4.新書因為涉及貧民窟，含有許多敏感的問題，不知道編輯審稿會不會過，不會過的話，我的暢銷作家生涯就到此結束

5.社團之後將會轉型，只有操作紀錄，不再解釋為什麼，網紅當久也是會累的

6.我將會以風花雪月為主題，來進行文學創作，想看的人就留下來，不想看的人請自行離去

虎尾金融股神將會帶領各位畜X級窮人，一起前往流著奶與蜜之地。跟隨肥羊，一生肥美；聽信酸民，一世窮酸。

◎本文獲 股市爆料同學會 授權轉載，原文出處於此；禁止取用轉載。

2891中信金

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