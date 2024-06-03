醫美保養股瞄準618檔期 第2季營收進補、上半年拚賺逾半個股本

疫後美妝保養需求回歸，醫美保養股達爾膚（6523）、軒郁（6703）首季季報普遍繳出亮眼成績，展望第2季，迎接618檔期拉貨需求，市場看好，軒郁第2季營收有機會挑戰單季歷史新高，達爾膚本季營收也有機會挑戰年增逾二成。

根據調研機構數據顯示，台灣美妝市場2023年總收益達1,889億台幣，預估2027年將達3,000億台幣，年均複合成長率10%。業者表示，疫後台灣美容市場將呈現出新的消費行為變化，一方面，消費者對美容的需求越來越個性化和定製化。另一方面，科技的應用也促進了美容產品和服務的創新，例如智能化儀器、虛擬現實體驗和個人化化妝品。

若以檔期效應來看，每年保養美妝品的兩個採購旺季，一是落在上半年的母親節檔期至618檔期，另一則是下半年的周年慶至雙11檔期，可望創造兩波營收高峰。

達爾膚今年上半年受惠兩個新系列瞬適膚、超微C面世，市場看好，新品效益持續擴張，同時618將至，是美妝保養品的大檔期，營收動能轉強，預計第2季營收年增率將達20%以上，且單季每股純益仍有2元之上，上半年可望大賺逾半個股本。

軒郁主力品牌未來美今年第2季找來韓劇女神-宋慧喬擔任品牌的代言人，有助推升今年618檔期業績表現，同時軒郁採取多品牌策略，並利用線上線下交錯行銷的方式，打開品牌知名度，今年在保健品的成長也不容小覷，旗下保健食品三個品牌，包括Simply新普利、M2美度、EatBliss 益比喜，三品牌皆處於高速成長期，法人估，軒郁第2季營收將站上10億元關卡，挑戰去年第4季的高點，上半年每股純益將逼近8元。