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中信金不排斥評估併購壽險 股價跳空開高上漲3%

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
中信金總經理陳佳文日前出席法說會，首度對外說明中信金的併購態度。本報資料照片
中信金總經理陳佳文日前出席法說會，首度對外說明中信金的併購態度。本報資料照片

中信金（2891）併購新光金（2888）的傳聞鬧得沸沸揚揚，不過總經理陳佳文表示，與新光金管理團隊沒有正式接觸，但對併購壽險或證券，如果有互補可以增加營運規模、價錢合理，不排斥評估。中信金3日股價跳空開高上漲，雖然陳佳文強調沒有和新光金接觸，但新光金仍爆量上漲，盤中漲幅逾2%。

中信金今以36.1元開高，最高來到36.55元，盤中大漲近3%，儘管陳佳文指出，最理想的併購對象，是又大又好的銀行，直言目前並未與新光金的管理團隊正式接觸，但新光金股價仍持續上衝，盤中漲幅逾2%，上周五也獲外資大買超過1萬3千多張，自營商買超逾1萬5千張，引人遐想。

不過，雖然陳佳文說目前並沒有和新光金的團隊正式接觸，但也表示如果有互補可以增加營運規模、價錢合理，對併購壽險或證券，不排斥評估。

陳佳文解釋，考量併購主要有兩大需求，一是市占成長，台灣金融市場很成熟，無論銀行或證券，市占成長要達兩位數很困難，因此併購永遠是選項。二是擴充分行家數，認為即使在數位化的當下，中信銀的分行家數仍不太夠，因為臨櫃服務仍有一定的需求。

新光金控旗下新壽去年底RBC僅176.37％，未達法定200%標準，新壽今年上半年通過發行10年期次順位公司債80億元，將採分批發行，金管會已同意先發55億元。若加計子公司盈餘上繳轉增資70億元、現金增資125億元，將可籌資250億元，新壽下半年也預計將增加發債額度及改善業務、投資品質，以期資本適足率（RBC）早日達標。

中信金 併購 新光金控

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