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東哥滿手單 營收獲利看增

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

豪華遊艇製造商東哥（8478）目前正進入交船旺季，在訂單滿握之下，法人看好第2季營運表現，預期單季營收和獲利均有兩位數字的年增幅實力。

法人表示，東哥今年第1季營收為18.2億元，年增14.7%，季增11.2%，營業利益為5.36億元，年減14.5%，季減1.7%，稅後純益5.35億元，年減13.2%，季減1%，每股純益6.08元。

第2季為交船旺季，目前公司接單已排滿至2025年，在整體產能滿檔下，加上高雄同利廠新產能開出進度順利，預期本季營收和獲利均可望挑戰兩位數字的年增幅度，展望今年全年營運，有機會續創歷史新高。

東哥正啟動相關發展策略，首先是即將打造第三組裝工廠，提供未來呎型擴增的內部產能供給，預計2025年底投產，將可提升50%產能。其次，因應未來市場成長趨勢，該公司早已著手開發新系列、更大尺寸的產品，新推出的「PURO」系列35公尺船款。

東哥 營收

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