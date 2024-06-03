豐達科5月績增25%

受惠國際航太產業鏈景氣復甦，航太船舶扣件專業廠豐達科（3004）昨（2）日公告5月合併營收達2.9億元，年增25%；累計今年前五月營收14.2億元、年增22%。法人預估，豐達科雙位數成長動能將持續到年底。

法人表示，豐達科主力產品為飛機、船舶、車輛用扣件、結構件製造銷售，隨著業務量擴展，預計將進行海外投資，產銷規模日益壯大。

豐達科昨天公告，5月自結合併營收2.9億元、與4月相當，年增25%。豐達科主要是受惠疫後航太業復甦，客戶對零組件需求升溫。由於前波疫情打亂航太零組件供應鏈，歐美市場競爭同業紛紛採用「減法因應」，大幅縮編人力甚至直接宣告倒閉。當時豐達科未裁員，練好基本功，如今市況復甦，接單競爭力大幅提升。

此外，豐達科為飛機引擎LEAP的零件供應商，公司預估，今年LEAP產量將從2023年的1,700具增加至2,000具，帶動整體營運增溫。

法人預估，豐達科今年雙位數成長動能可望持續到年底。目前在手訂單能見度看到至少半年以後，為擴大生產量能並分散地緣政治風險，豐達科規劃在馬來西亞建置新廠，第一期將投資500萬美元（約新台幣1.6億元），正等待馬國政府辦理相關行政流程。

法人分析，豐達科是屬於鋼鐵產業鏈，但產品擁有更高的技術能量與附加價值。目前國際鋼鐵產業正向發展，隨著煤鐵價格居高不下，以及全球總體經濟逐步上軌道，有利外銷接單表現。

聯合國《2024年世界經濟形勢與展望》中，將今年經濟成長自年初預測的2.4%上調至2.7%；OECD更二度上修全球經濟成長率至3.1%，基本面對產業有利。

上市鋼廠主管說，全球景氣保持穩定，各大經濟體有望進入降息循環，高利率壓力將緩和，鋼市重回上坡道路，當前美國、歐洲鋼市已有築底反彈跡象，中國大陸加強查緝非法出口，有效抑制低價鋼材外銷，有利導引鋼市正向發展。