大同處分芙蓉大樓 估9月完成

大同（2371）昨（31）日召開股東會，董事長王光祥表示，新團隊入主以後努力擺脫以前的包袱，連續12季賺錢，去年底回補特別盈餘公積到剩下百億內，預計今年處分芙蓉大樓於9月底完成交易，力拚明年發放股利。

王光祥於股東會一開始，起身向股東鞠躬道歉，為新經營團隊入主以後，今年還是沒辦法發配股利向股東表示歉意。

他表示，新團隊入主後，努力12季都有賺錢，原本特別盈餘公積需回補200多億，已經於去年底回補到剩下99億，但還是無法趕在今年下半年發股利，預期今年9月底將完成處分芙蓉大樓後，拚明年發放股利。大同先前公告，芙蓉大樓預計認列處分利益72.62億元。大同需回補歷年將所提列特別盈餘公積用以彌補虧損的差額，在回補特別盈餘公積之後，剩餘金額才是可供分派盈餘。

會中有小股東質疑，以去年賺約26億，就算加上認列芙蓉大樓處分利益後，恐怕明年還是無法兌現配息承諾。王光祥則回應，如果沒辦法在明年發放今年度股利，也會努力將加倍發放下一年度的股利，有信心未來年年發放股利。