上銀訂單量緩步向上 目標全年獲利成長

傳動與控制科技大廠上銀（2049）昨（31）日召開股東常會，董事長卓文恒表示，因應近期訂單量緩步上升，為消化部分訂單，產線持續加班趕工，今年營運有望逐季向上，部分滾珠螺桿規格產品交期超過三個月，今年業績獲利目標比2023年好。

上銀去年每股純益5.75元，股東常會通過每股配發2.5元現金股利，配發率43.4%。

上銀股東會重要談話重點 圖／經濟日報提供

卓文恒表示，2023年相較2022年和2021年表現不佳，上銀持續開發螺珠桿桿、線性滑軌新品，包括智慧螺桿、智慧線軌、晶圓機器人、迴轉工作台等，儘管工具機產業景氣待觀察，但朝多軸化、複合化及智慧製造都是未來發展趨勢。

展望下半年營運，卓文恒指出，2023年11月開始，出貨量逐步好轉，今年4月和5月看起來，出貨量較2023年同期增加，目前出貨穩定，量也緩步上升，預期下半年訂單和業績可緩步加溫。展望全年營運，卓文恒重申，今年目標為逐季緩步上升，今年業績與獲利目標要比去年好。

卓文恒表示，目前部分滾珠螺桿規格產品交期超過三個月，由於產品量多，上銀已採取加班方式來消化訂單。整體而言，客戶不會接受太長交期產品，以控制庫存，相關滾珠螺桿產品則以精密定位應用產業為主。

從產品應用面來看，卓文恒說，包括半導體設備、精密自動化、基礎建設大型設備等，過去幾個月拉貨力道相對持穩。

卓文恒強調，全球產業面臨智慧化、數位化及淨零永續的課題，製造業也朝智能化、高精密及節能減碳轉型升級，上銀的傳動產品與機電整合解決方案，成為推動精密機械升級的關鍵，也是客戶實踐智慧製造的最佳夥伴。

去年上銀高階產品及機電整合系統服務取得重要進展。其中，迴轉工作平台使用於高階五軸機及精密加工，為客戶提供高精度高速化的解決方案，提升汽車、醫療等精密加工生產效率。