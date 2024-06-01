自行車鏈條大廠桂盟攻海外 歐美陸並進

自行車鏈條大廠桂盟（5306）董事長吳盈進表示，面對2023年自行車行業庫存修正的逆風以及多變的國際情勢，企業風險控管與產銷調節成為首要之務，預期2024年下半年開始，營運逐漸恢復常態，愈來愈好。

桂盟昨（31）日股東常會通過包含盈餘分配在內的所有議案。總經理吳瑞章表示，自行車行業自2022年開始的歐美市場庫存修正逐漸進入尾聲，慢慢由谷底翻升恢復正常；而中國大陸內銷市場也接棒前進，自行車已成為熱門的休閒運動與社交活動之一，短期間的需求仍在高峰。

展望未來，大陸內銷市場依舊強勁，最慢2025年初歐美新車市場陸續歸隊，未來幾年的自行車產業值得期待。面對客戶多地出貨供應需求，桂盟在25年前已在越南建廠，也將運用集團資源，增加在越南廠區的生產品項來因應客戶需求。