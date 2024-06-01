上緯現金股息 調高至6元

循環經濟概念股上緯投控（3708）昨（31）日召開股東會，原每股配發現金股利5元，因有股東建議加發現金股利；董事長蔡朝陽回應，經核算公司財務狀況後，將現金股利上調至6元。

蔡朝陽表示，未來一年，將延續固本與新事業發展的兩項主軸策略，以EzCiclo易可收、CleaVER可立解量產放量及多元應用為重點，成為領先的綠色循環材料公司；持續深化及加大產學合作，碳中和、碳纖回收應用為研發重點，致力碳中和相關研究與開發。

輔以碳中和相關企業投資超前部署，積極投入發展循環經濟，矢志成為致力碳中和的減碳專家。上緯投控將整合擁有優秀團隊與產品的公司，期能產生綜效、提高競爭力，朝「致力碳中和、創生新材料」的使命邁進，為公司永續發展與獲利，建立更寬廣的基礎。