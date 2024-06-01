建大訂單回穩 營運看升

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

輪胎大廠建大（2106）昨（31）日股東會，董事長楊啟仁表示，自去年第2季以來，高成本庫存去化完成，帶動公司獲利成長。目前四大產品線僅自行車胎產能利用率在五成以下，但隨著第3季開始2025年式新車款投產與補修市場需求增溫，下半年可望優於上半年。

建大股東會順利改選董事及通過去年（2023）財報及盈餘配發，EPS 0.92元，決議每股配發現金股利1元。

楊啟仁表示，今年延續成本控管得宜，Q1表現繳出0.46元成績，較去年同期虧損0.42元大幅成長，產品線除自行車外，其他訂單都已顯著回穩，看好今年全年營運優於去年。其中越南廠轎車胎的生產線日產1.7萬條的總產能，目前實際產出已達1.2萬條，越南廠主要供應北美市場，毛利率超過40%，由於市場表現強勁，建大已要準備擴廠，約要兩年的時間才能量產，預計今年底前就要開始實施擴廠。

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