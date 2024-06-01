宏全 加碼東南亞布局

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

飲料包材製造龍頭宏全國際（9939）去年每股稅後純益8.6元，股東常會昨（31）日通過配發5.35元現金股利，董事長鄭雅文表示，集團將持續加碼布局東南亞生產基地，包括印尼、越南、泰國都有新廠陸續開出，壯大集團營運規模。

鄭雅文指出，宏全目前有許多建廠計畫，如印尼KIIC廠、越南2A廠、泰國宏信廠及台灣自貿廠，都已由董事會通過投資案，現正進行建廠及設備投資工作，這些新廠於2025至2026年陸續投產，可貢獻集團營收與獲利。

另外，目前既有的工廠也積極擴增包材設備及新增產品訂單，可望提升稼動率，持續擴大營運規模。

鄭雅文表示，目前有許多產業前往東南亞設廠，加上東協貿易組織協定、人口紅利等優勢，飲料消費市場前景可期，宏全在東南亞增加生產據點及投資，也是台灣、大陸、東南亞三地區最多，可望挹注成長動能。

宏全第1季稅後純益7.49億元、年增61.9%，每股稅後純益達2.61元，營收、獲利雙創同期新高。第2季起進入傳統旺季，營運可望逐月增溫。法人估，隨著新產能持續開出，宏全今年營收應有二位數增長，並有機會賺逾一個資本額。

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