寶成、豐泰 強化印度生產

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

全球製鞋龍頭寶成（9904）與製鞋大廠豐泰昨（31）日召開股東常會，兩家大廠對今年產業景氣展望，同步持審慎保守看待，不過對於產能擴充，則不約而同將加強對印度的投資布局，以分散生產基地及擴張營運版圖。

寶成去年每股稅後純益3.61元，股東常會通過，每股配發1.1元現金股利，配發率30.4%。豐泰去年每股稅後純益5.04元，股東常會通過每股配發4.3元現金股利，配發率85.3%。

豐泰昨天並完成董事改選，王建弘續任董事長。此次改選，大股東陳家的第三代陳振祖，首度進入董事會，陳振祖擁有美國伊利諾大學碩士學位，目前也是豐泰子公司董事。

回顧去年營運，寶成表示，鞋類製造業務依然為合併營收的主要來源，其中高端鞋類產品訂單相對穩健，平均售價得以持續增長，但因全球需求不振與高基期效應，出貨雙數因而下降。

豐泰在新產能布局方面，越南南河工業區第一期新廠已於去年第3季完工投產，印度第三工業區新廠則在去年第4季投產。

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