國產 今年獲利將攀峰
國產（2504）昨（31）日召開股東常會，董事長徐蘭英指出，科技擴廠及前瞻建設鋪天蓋地的帶動區域房市建設下，加上汐止二廠可望在今年啟用，公司獲利可望持續攀登高峰。
國產股東會通過去年財報，合併營收210.41億元，稅後淨利36.21億元，每股稅後純益（EPS）3元，每股配2.1元現金股利，配發金額創史上最高。
徐蘭英表示，國產建材實業今年70歲，國產建材實業持續推動「大溯源管理」、「安心建材履歷」、以及「科技服務行控」等創新業界策略，近年因應全球2050淨零碳排的願景，更超前部署集團「碳競爭優勢策略」、與引進全台第一輛電動預拌混凝土車，不僅是台積電等全台科技業建廠，或是台中歌劇院、陶朱隱園、南山微風廣場、世界明珠、高雄流行音樂中心等美建築，以及全台各地的指標住宅建案，國產建材實業都成為他們的最佳後盾。
徐蘭英指出，國產之所以不斷創下佳績，因為早就打破以量取勝的迷思，改採「擇優出貨」策略。這幾年在台灣的混凝土發貨量並沒有刻意追求量的成長，反而在質的方面，國產持續增加利基型的高端混凝土出貨比重、積極佈局低碳創新的高端混凝土產品，帶動公司獲利提升，在台商回流趨勢與科技擴廠、加上前瞻建設鋪天蓋地的帶動區域房市建設下，公司獲利可望持續攀登高峰，同時也能領先業界滿足當今綠建築市場的低碳混凝土等建材需求。
國產建材實業預拌混凝土2022年度總銷貨數量約600多萬立方米，由於今年國內房市延續去年態勢，穩定中發展，因此國產建材的預拌混凝土銷售數量力拚持平、同時力求「擇優出貨策略」深化發酵、讓集團的獲利持續繳出顯著的好成績。
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