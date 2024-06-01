缺船效應 慧洋樂觀旺季營運

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

國內散裝船龍頭慧洋-KY（2637）昨（31）日召開股東會，由董事長藍俊昇主持。會後藍俊昇不諱言地表示，紅海問題讓船舶航行時間拉長，每個航次最少要增加23天，造成全世界嚴重缺船；樂觀看待第2季傳統旺季之營運表現。

藍俊昇指出，全球散裝船的市況變化不是貨量突然變的特別多，而是船舶減少的太快，貨量自然就變多，由於國際政經局勢不穩定，造成船舶必須繞道而行，增加周轉天數，有助運價與指數維持高檔表現；現在手上有現貨船的人是大贏家，不少客戶加價都租不到船，現在已經演變成為靠交情才能租到船。

慧洋於會中承認2023全年財務暨營業報告書，並通過配發現金股利2.75元，配發率逾六成；同時順利進行改選，董事名單異動不大，董事會推舉藍俊昇續任董事長。

藍俊昇進一步指出，散裝航運指數與運價自2023年底以來穩健走揚，且在今年2月農曆年間並未明顯下滑，顯示今年可望優於去年，而近期巴西洪災造成南美穀物出口略為暫停，造成運價指數回檔，慧洋認為此為短期氣候因素，而區域性的戰爭衝突延續甚至升溫，均迫使船舶繞道而行，使周轉率下降，公司仍樂觀看待第2季傳統旺季之營運表現。

中長期來看，由於疫情期間散裝新造船訂單數量遭到排擠，近兩年新船交船數量仍偏低，而環保法規上路後，老舊船舶必須面臨降速或改裝而負擔更多的營運成本，將加劇其淘汰壓力，預期使全球運力供給更為吃緊，有助於推升散裝運價指數上揚。

慧洋持續積極布局節能船隊，將有助於環保意識不斷上漲的時代更具競爭優勢，慧洋於5月中下旬公告新船交付投入營運，係由今治造船（IMABARI SHIPBUILDING CO., LTD.）打造之超級極限型（64,000 DWT，船名：Amis Youth），為NOx第三期環保節能船，今年總計四艘新造船均已交付完畢並開始投入營運行列。

慧洋目前長約方面以指數連結型合約為主，占總船隊數約七成，並依市況適度以較高的期貨價格鎖住固定租金，藉此降低市場波動之風險，公司未來仍將維持船隊汰舊換新政策，持續打造節能船隊以擴大營運優勢。

慧洋 環保 造船

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