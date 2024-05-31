拓凱股東會／通過配發8.5元股息 下半年營運回到成長軌道

碳纖維複材大廠拓凱（4536）去年每股稅後純益15.58元，股東常會31日通過配發8.5元現金股利。董事長沈文振表示，航太、自行車及球拍等產業景氣持續升溫，第2季接單比預期樂觀，下半年有望回到成長軌道。

沈文振指出，今年全球經濟及市場需求雖然還保守看待，但預估集團全年營運除了安全帽產品相對保守外，自行車、球拍及航空醫療等產品均有正增長的機會。

沈文振以航太業務為例表示，今年隨著國際航空產業在疫情解封後，帶動飛機訂單大幅增加，拓凱的航空椅背產品在第1季就大幅增長五成以上。

拓凱去年受全球通膨及地緣政治緊張拖累，加上運動休閒產品因高庫存調整影響未完全恢復，使得合併營收92.67億元、年減15.5%，但每股稅後純益仍達歷史次高的15.58元。股東會通過配發8.5元現金股利，配發率54.6%，預計8月中旬發放。

拓凱第1季合併營收雖同比減少31.1%，但高毛利產品比重增加，使本業毛利率提升到三成四以上，加上業外有匯兌收益及利息收益挹注，每股稅後純益達4.30元，獲利創同期新高。

拓凱第2季接單比原預期樂觀，法人預估，第2季會比第1季營收大幅增長。4月份營收也恢復到8.05億元、月增25.5%，同比下降幅度縮小到4.0%，預估第3季有機會恢復正增長。

至於擴增產能方面，中科后里新廠及廈門后溪二期新廠，於去年底土建工程完工，今年上半年陸續進行內部裝修工程及生產線布置，下半年可望有部分產線陸續投產貢獻產值，明年集團也將進駐中科后里新廠擴大營運。

越南新廠於去年第1季開始量產，今年稼動率陸續提升，把握自行車產業下半年訂單陸續回升的契機。沈文振說，隨著三地新產線陸續完工，今年將加速投入自動化設備來提高生產效率，並把握市場恢復的商機，強化布局未來經營的競爭力。