第一金法說會報喜 一銀兩大業務收入將雙破百億

第一金控今日舉行法說會，由副總李淑玲主持，第一金在法說會後記者會透露，一銀今年兩大業務有機會締造「雙百億」佳績，一是swap收入，另一個則是財富管理業務的手收，其中，後者更將是一銀的財管手收第一次突破百億，創歷史新高紀錄；此外，台灣高鐵因為獲銀行團降息所分配給一銀的手續費收入，在首季貢獻一銀5.68億獲利。

對於SWAP收益，李淑玲分析，首季有30億，和去年同期比少了26%（去年首季為40.7億），但由於今年原先估美國6月降息，會使下半年收益減降，現在看來由於美國延後降息，因此一銀的SWAP今年仍有機會達陣破百億佳績，目前估計大約比去年150億少20至30億，亦即在120至130億左右的水準，大約僅年減2成左右。

李淑玲也指出，證券和人壽子公司首季獲利分別為3.1億和7千萬，其中，第一金證券受惠於股市雙雙帶動經紀及自營表現，全年獲利目標上看8億左右，合計2家子公司今年年應會有15億左右的獲利貢獻水準。

李淑玲指出，一銀財管首季成長60%，基金及保險都成長60%，主要受惠於因國外債、高評級高收益債券，以及高保障倍數這類產品都非常受歡迎，財管手收因此不但維持30%以上成長，甚至手收有機會首度破百億，再創歷史新高紀錄。

在海外債券方面，根據一銀統計，海外債券部位目前為3482億，台幣為2390億，一銀後續除了會逢價格低點再加碼，也會賣短債，換長債，就持債期間作部位的調節，而由於美債殖利率仍處於高檔，李淑玲表示，目前的金融資產評價損失主要來自於債券，至於股票的評價利益則持續增加。

對於台股展望，李淑玲說明，目前一銀持有台股的財務投資水位為210億，後續由於評估未來股票風險指數會慢慢增加，因此將採取換股策略，朝獲利較好股票去投資，在今年第三季所收到的股利配發收入，一銀目前估計現金股息約18億，比去年多2億。