台產股東會／通過配發1.3元現金股利 除息交易日6月18日

台產（2832）今日召開股東會通過每股配發1.3元現金股利；除息交易日訂於6月18日，現金股利發放日期為7月12日。

據了解，股東會平順落幕，台產總經理陳昭鋒報告去年度經營成果稱，整合多元化商品並持續善用通路優勢，爭取利基市場，致力提升客戶服務品質。全年度簽單保費收入為83.13億元，成長率為12.86%，自留保費成長率為10.33%。

此外，連續十年住宅火險市占率排名蟬聯業界第一，並連續兩年獲得金管會公平待客評核為產險業排名前25%之績優金融機構。台產2023年稅前純益為11.78億元，稅後純益為9.78億元；稅後每股純益2.7元。

陳昭鋒表示，未來將有效運用保險科技於商品研發、行銷及核保理賠服務等各項作業並持續申請專利，提升服務品質；同時持續提升營運效率，積極活化資產及多元化投資，以提高資金運用收益。