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大魯閣股東會／強化兩大商場體驗經濟 「福湯岩盤浴」續展店

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
大魯閣31日召開股東會，由董事長林曼麗主持。大魯閣/提供
大魯閣31日召開股東會，由董事長林曼麗主持。大魯閣/提供

大魯閣（1432）31日召開股東會，由董事長林曼麗主持，通過去年財報與私募案。大魯閣表示，今年全球經濟可望維持復甦步伐，可望帶動民間消費升溫，大魯閣將聚焦在體驗型商場經營及核心的運動休閒事業，站穩運動休閒體驗型商業領導品牌，顯現整體營運效益。

大魯閣股東會通過去年財報，去年營收13.24億元，稅後純益6,017.8萬元，較前一年虧轉盈，每股純益0.67元。大魯閣目前主要經營台中「大魯閣新時代購物中心」及新竹「大魯閣湳雅廣場」兩家商場，未來將持續開發具潛力的新物業，並透過將百貨商場及運動休閒充分結合，增添附加價值。

其中，台中大魯閣新時代購物中心今年6月將引進集團的「福湯岩盤浴」進駐，這也將是福湯於國內展開的第二間店，也會是台中獨家首店。大魯閣表示，今年將會持續強化館內品牌陣容，預計年中整體娛樂業種占比將來到27%、餐飲業種也將來到27%，朝向體驗型購物中心邁進。

台中大魯閣新時代購物中心去年因台中市東區加入新的日系大型購物商場，活絡整體東區人潮與經濟，使得業績爆發成長，並創下大魯閣接手營運後最佳年度業績表現。

新竹大魯閣湳雅廣場去年5月下旬陸續開幕包括UNIQLO、ABC Mart、丸亀製麵、sukiya、日本火影忍者授權 IP 一樂拉麵、以及日本最大二手店 2nd street，同樣創下開幕以來最佳獲利的一年。

在運動休閒事業方面，大魯閣全台計有11家棒壘球打擊場，四家保齡球館、一家卡丁車場、四家「Roller 186 滑輪場」、一家「福湯岩盤浴」與10間遊戲愛樂園。其中，「岩盤浴」是因應健康養生潮流所竄起的新興美容體驗，分析新竹福湯岩盤浴的來客，有 55%來自新竹以外，尤其雙北的顧客更高達40%，未來福湯岩盤浴將在以雙北、台中都會區優先展店。

大魯閣 股東會 運動

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