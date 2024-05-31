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影／中信金總座對獲利成長審慎樂觀 盼能發更多股利

攝影中心／ 記者林澔一／台北即時報導
中信金總經理陳佳文下午出席法說會，表示考量營運以及資本適足率，今年每股決議發1.8元現金股利。記者林澔一／攝影
中信金總經理陳佳文下午出席法說會，表示考量營運以及資本適足率，今年每股決議發1.8元現金股利。記者林澔一／攝影

中信金第一季稅後盈餘209.2億元、年增61%，每股稅後盈餘1.07元，中信金總經理陳佳文下午出席法說會，表示受惠銀行獲利穩定增加與第一季壽險已奠定好的基礎，對今年整體金控獲利雙位數成長審慎樂觀，也期望獲利續創高，「能發給股東更多股利」。陳佳文表示，主要受惠去年稅後盈餘歷史新高，加上金融資產評價損失迴轉將近400多億元，考量營運以及資本適足率，今年每股決議發1.8元現金股利。

陳佳文坦言，壽險第一季來自股票實現利得挹注不小，但因台股本益比已達23倍，短線可能還是有獲利了結賣壓，加上聯準會延後降息，對債券既有部位評價與避險成本的降低相對不利。目前壽險子公司投資仍以債券為主、占比七成，股票伺機調節。

中信金 壽險 股票

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