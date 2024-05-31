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隆大股東會／通過配發股利2.2元 董事長陳武聰續任

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
隆大營建董監改選，董事長由陳武聰(左)續任，與副董事長陳又齊父子檔，帶領隆大創造亮麗成績。記者林政鋒攝影
隆大營建董監改選，董事長由陳武聰(左)續任，與副董事長陳又齊父子檔，帶領隆大創造亮麗成績。記者林政鋒攝影

隆大營建（5519）31日股東會進行董監改選，陳武聰續任董事長、陳又齊任副董事長，父子檔帶領隆大創造亮麗成績。陳武聰說，台積電效應帶動高雄房價大漲，但目前仍處於地板價，未來再漲機會高。

法人表示，隆大是高雄口碑建商，董事長陳武聰要求嚴格，其營建品質獲購屋者肯定，在市場上具品牌效應，後市展望看俏。

隆大2023年合併營業收入43.6億元，每股稅後純益3.69元，通過配發現金股利2.2元。

2023年隆大營業比重，91%屬建屋銷售收入，營建工程收入約7.6%，2024年度預計可供銷售入帳包括「鳳凰頌」、「鳳凰冠」、「鳳凰天畝」與「鳳凰VILLA」，承攬案可完工入帳包括高市光華段「鳳凰康澤」、「裕鐵鍍4廠辦公室與宿舍結構與公用槽區工程」，林德官七賢案與屏東國際棒球場工程等。

陳武聰表示，台積電效應激勵高雄房價大漲，更多產業鏈進到高雄，而且不少是高所得，進一步讓房市更具支撐，「目前高雄房價還在地板，未來持續上揚機率高」，今年營獲將優於去年，明年也會比今年好。

隆大今年將推2大建案，包括楠梓高雄大學案，與位於橋科園區旁大樓，另單案在去年11月跟中石化購入亞洲新灣區2,124坪地，最快明年動工，目前規劃30至40餘坪產品，戶數約370餘戶。

陳武聰分析，隨著房價走高，造成土地行情提升，買地難度增加，今年起將積極評估聯開案土地及地上權案，在激烈競爭的環境中提升競爭力與獲利能力。

台積電 房價

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