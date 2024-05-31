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大亞：智璞儲能2025年交易 雲林漁電共生2027年掛表

中央社／ 台北31日電

大亞電線電纜董事長沈尚弘今天表示，今年將加速中部地區大型案場開發，雲林漁電共生案場目前積極開發中，預計2027年底掛表。

大亞今天舉行股東會，沈尚弘表示，今年本業目標為能源傳輸及轉換更有效率，拓展國內外市場占比。除雲林漁電共生案場之外，台中智璞儲能100MW增強型動態調頻備轉（E-dReg）已在今年3月動土，預計2025年6月將可上台電交易平台，預估未來每日可提供約20萬度的總儲能量。

沈尚弘指出，太陽能以外的再生能源推動也不會停下腳步，大亞創投也會持續找尋新的投資標的，期望挖掘下一個潛力新星。

大亞指出，中美晶片戰爭、俄烏戰爭、以哈衝突及中國市場消費緊縮等議題延燒，但受惠台電的強韌電網計畫及再生能源政策，電線電纜本業需求仍暢旺。其中，漆包線事業群雖受電機業需求降低，電子業去庫存化放緩影響，但2023年依舊維持穩定成長，2024年將擴大投入無人機、低軌衛星及電動車等領域需求供給。

能源布局方面，大亞說，2023年太陽能發電掛表額度達212MW，儲能設備也於2023年達成多項指標性項目，包含保安4.5MW及歸仁2.5MW電網調頻輔助服務，目前集團儲能自動頻率控制（AFC）容量已達13MW，光儲系統達36.5MW。創投領域受惠認列保瑞及穎崴兩檔股票獲利挹注，為集團帶來27億元業外收入，較2022年成長215%。

大亞今天召開股東會，通過每股配發現金股利1.2元、股票股利0.5元，合計發放1.7元，創歷年最佳，配發率達43.48%。

太陽能發電 股東會

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