上緯股東會／回應股東建議 每股加發1元現金股息至6元

上緯投控（3708）今日召開股東會，原預計每股配發現金股利5元，於會中有股東提出考量公司 112 年度經營績效，建議加發現金股利；董事長蔡朝陽回應，經核算公司財務狀況後，將現金股利調整至6元。

上緯今年3月宣布與策略合作夥伴西門子歌美颯簽署了一份意向書（LOI）。自 115 年起，將供應給西門子歌美颯的樹脂將全部為可回收體系。這項合作是可回收熱固型環氧樹脂「EzCiclo 易可收」於風機應用的一大邁進，也是上緯實現推動綠色循環經濟的重大里程碑。

蔡朝陽表示，未來的這一年，持續在過去幾年開拓的事業基礎上，將延續固本與新事業發展的兩項主軸策略，以 EzCiclo 易可收、CleaVER 可立解量產放量及多元應用為重點，成為領先的綠色循環材料公司；持續深化及加大產學合作，碳中和、碳纖回收應用為研發重點，致力碳中和相關研究與開發。輔以碳中和相關企業投資超前佈署，積極投入發展循環經濟，矢志成為致力碳中和的減碳專家。

他期許，上緯投控將整合擁有優秀團隊與產品的公司，期能產生綜效、提高競爭力，朝「致力碳中和、創生新材料」的使命邁進，為公司永續發展與獲利，建立更寬廣的基礎。