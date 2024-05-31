台積電（2330）、鴻海（2317）、緯創…玩波段除息前後買進時機？ 專家：八月考慮要下車

【文．玩股小博士】

股市波動行情，隨著大盤越來越高，買高套牢的風險也隨之升溫，每月定期定額的策略就相當重要，持股成本可平均在年均價，但這個比較適合長期投資者，如果想一筆錢進行波段操作，這時候你還是得注意風向以及個股的慣性，這時候回顧過去的表現就相當重要，所以接下來我們就來看看台股幾個重要的指標性代表。

台股大盤：以除息旺季觀察

投資台股，當然就要看大盤漲跌幅的風向，尤其是想投資半導體、金融股相關的產業，盤勢就更加重要，甚至你是投資台指期或市值型ETF，進出場的時機也是同等重要，這邊分成上市及上櫃兩個指數來觀察，上市要追的是加權指數，上櫃看的是櫃檯指數，有時候兩個指數也會出現行情輪轉。再提到除權息行情，大盤怎麼可能有？但這些指數又會隨著權值股而下跌，所以簡單一點來看，大部分股票除權息時間都在六到八月，這也是指數蒸發最劇烈的期間，就直接看這三個月的漲跌幅狀況。

加權指數

觀察近五年的六月單月漲跌幅狀況，其中有四年都是上漲，唯一下跌的是2022年，那一年正好遇上股債雙殺，算是比較特殊的情況。再到七月份，近五年有四年上漲，唯一出現下跌的是2021年，那時候主要是遇到台灣疫情爆發所導致，不過整體漲幅還是延續六月的氣勢。接著八月份就開始沒力了，近五年有三年下跌，上漲的兩年出現在2021年、2022年正好都是遇到總經利空的年份。

如果三個月一起看，六月、七月上漲機率較高，除權息行情蠻明顯的，但八月之後就沒什麼公司除息了，也難怪下跌年份比較多，整體來看，要做波段行情的人，六、七月是相對好的時機，到了八月就得考慮下車了。至於長線投資人則相反，應該要買在便宜的時間點，八月反而才是考慮投資的月份。

櫃檯指數

一樣拉開櫃檯指數的狀況，六月份有四年上漲，僅在2022年下跌，這個跟加權指數是相同情況。再接著看七月份，有四年上漲，唯一下跌的年份出現在2023年，不過也才下跌2.25點（1%），其實拉回也不算多。最後是八月份，下跌分別出現在2023年、2021年、2019年，間隔的2022年、2020年則上漲，這是個有趣現象，因為這兩年上漲都正好是台股崩盤的年份，但如果以多空輪流行情都是隔年互換的情況下來看，2023年下跌，2024年會不會出現上漲？

接著把三個月連在一起看，六、七月同樣有除權息行情，至於八月份則要看盤勢，如果大盤在多頭格局，似乎就會出現拉回，但如果是下跌段則有反彈出現，所以按照目前多頭行情來看，如果六七月都沒下跌，搞不好八月份就可能會拉回。

台積電（2330）：目前改為季配息

台積電目前是季配息股票，影響力也變得比較小一些，但因為台積電已經大到影響指數行情，甚至也影響台股五成以上的個股，所以我要觀察就一樣會看六到八月的行情。

以六月份來看，過去五年有兩年出現下跌，比較大的回檔出現在2022年下跌15%，另外2021年則下跌0.34%倒是還好，大盤怎麼走，台積電也是亦步亦趨。

再看到七、八月行情，2023年連續兩個月下跌，2022年則是七月漲、八月跌，跟大盤及美股行情似乎比較相關。所以如果要看台積電除權息行情，倒不如多看美國費半指數或者台積電ADR。

鴻海（2317）：主要在七月除息

觀察過去幾年鴻海除息日都在七月，所以我們就前後一個月都看一下情況，以六月來說，2023年、2020年、2019年有上漲行情，2021年、2022年則下跌，除權息行情似乎沒有出現。

再看到七月，唯一上漲的一年已經要回朔到2019年，八月同樣疲弱僅2021年上漲。鴻海除權息行情似乎並不明顯，如果從全年12個月來看，第二季、第四季是相對容易上漲的時間點，六月正好是第二季的最後一個月，也是除息前一個月，進入第三季則下跌比較多，所以如果是波段投資人，六月就可以多注意鴻海，至於長線投資人則可以等到除息後再看狀況。

我們先撇除AI概念股這件事，緯創通常都在七月除息，所以看六月就知道有沒有除息行情，根據過去五年的表現，僅有2022年是下跌，其餘四年都上漲，尤其2023年因為AI概念股上漲36.1%，一口氣飆漲帶動台股回血，這個漲幅氣勢也延續到2023年七月份，單月漲幅又有55.8%，但八月後隨即下跌17.3%。

不過看到其餘月份，扣掉2023年的七月、八月不看，實際上都是下跌居多，2019年到2022年的七月都下跌，八月則是漲跌各半。如果扣掉AI行情的緯創，確實也有除息行情，六月上漲居多，到七月則因為除息結束而下跌，八月份又變成漲跌互見的模糊狀態。

若以全年漲幅來看，緯創一樣在上半年比較容易上漲，七月除息後到九月則下跌居多，如果是波段投資人一樣要把握上半年的行情，下半年則是價值投資或長線投資人可以觀察的時機點，但是這還是要注意「AI行情」的變因，因為只要美國輝達行情越來越明顯，那麼緯創當然也不用管什麼漲跌機率了，跟著老大上山下海就是了。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：波段投資者該在除息前或後進場？以大盤、台積電、鴻海、緯創為例